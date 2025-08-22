Circuit de Vertenay Cuncy-lès-Varzy Cuncy-lès-Varzy Nièvre

Circuit de Vertenay A pieds Facile

Circuit de Vertenay Eglise de Cuncy 58210 Cuncy-lès-Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8400.0 Tarif :

Un parcours de randonnée de 8,4 km, qui présente une ascension cumulée de plus de 110m. Ce parcours emprunte 4,8 km de chemins et 3,6 km de routes. Prévoyez environ 2 heures et 20 minutes pour réaliser ce parcours et découvrir une belle nature avec quelques sites intéressants.

Facile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

An 8.4 km hiking trail, with a cumulative climb of over 110m. There are 4.8 km of paths and 3.6 km of roads. Allow around 2 hours and 20 minutes to complete this route and discover a beautiful natural setting with some interesting sites.

Deutsch :

Eine 8,4 km lange Wanderroute mit einem Gesamtanstieg von mehr als 110 m. Die Strecke verläuft über 4,8 km Wege und 3,6 km Straßen. Planen Sie etwa 2 Stunden und 20 Minuten ein, um diese Strecke zu bewältigen und eine schöne Natur mit einigen interessanten Orten zu entdecken.

Italiano :

Un percorso escursionistico di 8,4 km, con una salita cumulativa di oltre 110 metri. Ci sono 4,8 km di sentieri e 3,6 km di strade. Per completare questo percorso sono necessarie circa 2 ore e 20 minuti per scoprire un bellissimo ambiente naturale con alcuni siti interessanti.

Español :

Una ruta de senderismo de 8,4 km, con un desnivel acumulado de más de 110 m. Hay 4,8 km de senderos y 3,6 km de caminos. Calcule unas 2 horas y 20 minutos para completar esta ruta y descubrir un bello entorno natural con algunos lugares de interés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data