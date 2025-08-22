Circuit de Viombois Neufmaisons Meurthe-et-Moselle

Circuit de Viombois Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de Viombois 1 Avenue de la Mairie-Ecole 54540 Neufmaisons Meurthe-et-Moselle Grand Est

Profitez de cette balade au grand air où toute la richesse de nos forêts et de nos lacs se dévoile dans un subtil bouquet de couleurs et de senteurs ! Entre Neufmaisons, Pexonne et Fenneviller, vous passerez à 300 m du lac de Pierre Percée seulement, une bonne occasion de s’offrir une parenthèse au Petit Canada et de profiter de ses nombreuses activités avant d’achever votre promenade de 13,5 km.

http://www.ccvp.fr/ +33 3 83 72 02 91

English :

Enjoy this outdoor walk where all the richness of our forests and lakes is revealed in a subtle bouquet of colours and scents! Between Neufmaisons, Pexonne and Fenneviller, you will pass only 300 m from Pierre Percée Lake, a good opportunity to give yourself a break from Little Canada and enjoy its many activities before finishing your 13.5 km walk.

Deutsch :

Genießen Sie diesen Spaziergang an der frischen Luft, bei dem sich der ganze Reichtum unserer Wälder und Seen in einem subtilen Bouquet aus Farben und Düften entfaltet! Zwischen Neufmaisons, Pexonne und Fenneviller kommen Sie nur 300 m vom See Pierre Percée entfernt vorbei. Eine gute Gelegenheit, sich eine Auszeit in Klein-Kanada zu gönnen und von seinen zahlreichen Aktivitäten zu profitieren, bevor Sie Ihren 13,5 km langen Spaziergang beenden.

Italiano :

Godetevi questa passeggiata all’aria aperta, dove tutta la ricchezza delle nostre foreste e dei nostri laghi si rivela in un sottile bouquet di colori e profumi! Tra Neufmaisons, Pexonne e Fenneviller, passerete a 300 m dal lago Pierre Percée, una buona occasione per fare una pausa nel piccolo Canada e godere delle sue numerose attività prima di completare la vostra passeggiata di 13,5 km.

Español :

Disfrute de este paseo al aire libre, donde toda la riqueza de nuestros bosques y lagos se revela en un sutil ramillete de colores y aromas Entre Neufmaisons, Pexonne y Fenneviller, pasará a 300 m del lago Pierre Percée, una buena oportunidad para hacer una pausa en el Pequeño Canadá y disfrutar de sus numerosas actividades antes de completar su paseo de 13,5 km.

