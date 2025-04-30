Circuit de VTT: Circuit des Cigognes Wuenheim Haut-Rhin

Circuit de VTT: Circuit des Cigognes Wuenheim Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit de VTT: Circuit des Cigognes

Circuit de VTT: Circuit des Cigognes Route des Vins 68500 Wuenheim Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 7900.0 Tarif :

Un circuit facile autour du Parc des cigognes de Wuenheim afin de pouvoir observer l’oiseau emblématique de la région.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

An easy tour around the Wuenheim Stork Park to observe the region’s emblematic bird.

Deutsch :

Ein einfacher Rundgang um den Storchenpark von Wuenheim, um den emblematischen Vogel der Region zu beobachten.

Italiano :

Un facile giro nel parco delle cicogne di Wuenheim per osservare l’uccello emblematico della regione.

Español :

Un sencillo recorrido por el Parque de las Cigüeñas de Wuenheim para observar el ave emblemática de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace