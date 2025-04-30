Circuit de VTT: Circuit des Cigognes Wuenheim Haut-Rhin
Circuit de VTT: Circuit des Cigognes Route des Vins 68500 Wuenheim Haut-Rhin Grand Est
Durée : 90 Distance : 7900.0 Tarif :
Un circuit facile autour du Parc des cigognes de Wuenheim afin de pouvoir observer l’oiseau emblématique de la région.
http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63
English :
An easy tour around the Wuenheim Stork Park to observe the region’s emblematic bird.
Deutsch :
Ein einfacher Rundgang um den Storchenpark von Wuenheim, um den emblematischen Vogel der Region zu beobachten.
Italiano :
Un facile giro nel parco delle cicogne di Wuenheim per osservare l’uccello emblematico della regione.
Español :
Un sencillo recorrido por el Parque de las Cigüeñas de Wuenheim para observar el ave emblemática de la región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace