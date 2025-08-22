Circuit découverte Autour du Lac des Fades Miremont Puy-de-Dôme

Circuit découverte Autour du Lac des Fades

Circuit découverte Autour du Lac des Fades Le bourg 63380 Miremont Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit, essentiellement routier, permet de découvrir, au fil de l’eau, les Fades et ses environs. Cet auto-tour agréable révèle la beauté des paysages de la vallée de la Sioule et du Lac des Fades-Besserve ainsi que ses richesses historiques.

English : Discovery tour Around Fades-Besserve lake

This circuit, mainly road, allows you to discover, over the water, the Fades and its surroundings. This pleasant self-drive reveals the beauty of the landscapes of the Sioule valley and of the Fades-Besserve lake as well as its historical riches.

Deutsch :

Auf dieser überwiegend straßengebundenen Tour können Sie entlang des Wassers Les Fades und seine Umgebung entdecken. Diese angenehme Selbstfahrertour enthüllt die landschaftliche Schönheit des Sioule-Tals und des Lac des Fades-Besserve sowie seine historischen Reichtümer.

Italiano :

Questo circuito, essenzialmente stradale, permette di scoprire, lungo l’acqua, le Fades e i suoi dintorni. Questo piacevole tour autoguidato rivela la bellezza dei paesaggi della valle della Sioule e del lago di Fades-Besserve, nonché le sue ricchezze storiche.

Español :

Este circuito, esencialmente de carretera, permite descubrir, a lo largo del agua, las Fades y sus alrededores. Este agradable recorrido autoguiado revela la belleza de los paisajes del valle de Sioule y del lago de Fades-Besserve, así como sus riquezas históricas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme