Circuit découverte de Bauduen Bauduen Var

Circuit découverte de Bauduen 60, rue Grande 83630 Bauduen Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Partez à la découverte du village de Bauduen grâce à son circuit découverte téléchargeable ci-dessous et disponible au Bureau d’Information Touristique de Bauduen.
http://www.lacs-gorges-verdon.fr/bauduen +33 9 67 73 43 25
English : Bauduen discovery tour
Discover the village of Bauduen thanks to its discovery tour which can be downloaded below and is available at Bauduen Tourist Information Centre.
Deutsch :
Entdecken Sie das Dorf Bauduen mithilfe der Entdeckungstour, die Sie unten herunterladen können und die im Bureau d’Information Touristique von Bauduen erhältlich ist.
Italiano :
Esplorate il villaggio di Bauduen con il percorso di scoperta, scaricabile qui sotto e disponibile presso l’Ufficio del turismo di Bauduen.
Español :
Explore el pueblo de Bauduen siguiendo la ruta de descubrimiento, que puede descargarse a continuación y obtenerse en la Oficina de Turismo de Bauduen.
