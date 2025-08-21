Circuit Découverte de la Bienne Hauts de Bienne Jura

Circuit Découverte de la Bienne A pieds Facile

Circuit Découverte de la Bienne Chemin des Pêcheurs 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3300.0 Tarif :

Randonnée sur la thématique de l’eau menant à une résurgence, le Trou Bleu. Découverte de la ligne des Hirondelles avec le viaduc du Saillard. Balade ludique avec les passerelles himalayennes qui permettent de franchir la rivière.

Facile

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330309-circuit-de-decouverte-de-la-bienne +33 3 84 33 08 73

English :

Hike on the theme of water leading to a resurgence, the Trou Bleu. Discovery of the Swallows line with the Saillard viaduct. Fun walk with the himalayan footbridges that allow to cross the river.

Deutsch :

Wanderung zum Thema Wasser, die zu einer Wasserquelle, dem Trou Bleu, führt. Entdeckung der Schwalbenlinie mit dem Saillard-Viadukt. Spielerische Wanderung mit den Himalaya-Stegen, die es ermöglichen, den Fluss zu überqueren.

Italiano :

Escursione sul tema dell’acqua che porta a una rinascita, il Trou Bleu. Scoperta della linea delle rondini con il viadotto Saillard. Passeggiata divertente con le passerelle himalayane che permettono di attraversare il fiume.

Español :

Excursión sobre el tema del agua que hace resurgir, el Trou Bleu. Descubrimiento de la línea de las Golondrinas con el viaducto de Saillard. Paseo divertido con las pasarelas del Himalaya que permiten cruzar el río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data