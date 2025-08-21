Circuit découverte de Montmerle-sur-Saône

Circuit découverte de Montmerle-sur-Saône Place de la Mairie 01090 Montmerle-sur-Saône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à pied à travers ce charmant village de Montmerle-sur-Saône pour une balade d’1h en famille ou entre amis à la découverte des traces de l’histoire de Montmerle-sur-Saône et d’un passé bien marqué.

http://tourisme-val-de-saone.fr/ +33 4 74 67 20 68

English : Discovery circuit of Montmerle-sur-Saône

Set off on foot through this charming village of Montmerle-sur-Saône for a 1-hour walk with family or friends to discover the traces of the history of Montmerle-sur-Saône and a marked past.

Deutsch :

Machen Sie sich zu Fuß auf den Weg durch dieses charmante Dorf Montmerle-sur-Saône und unternehmen Sie einen einstündigen Spaziergang mit der Familie oder mit Freunden, um die Spuren der Geschichte von Montmerle-sur-Saône und einer ausgeprägten Vergangenheit zu entdecken.

Italiano :

Passeggiate per un’ora nell’incantevole villaggio di Montmerle-sur-Saône con la famiglia o gli amici per scoprire le tracce della storia di Montmerle-sur-Saône e il suo passato segnato.

Español :

Pasee durante una hora por este encantador pueblo de Montmerle-sur-Saône con su familia o amigos para descubrir las huellas de la historia de Montmerle-sur-Saône y un pasado bien marcado.

