Circuit découverte des Gorges de la Sioule Queuille Puy-de-Dôme

Circuit découverte des Gorges de la Sioule

Circuit découverte des Gorges de la Sioule 63780 Queuille Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

De Queuille à Menat, immersion dans les gorges de la Sioule ! Cet itinéraire vous emmènera à la découverte des paysages des gorges, et du patrimoine local (églises, abbayes, Château fort…).

English : Discovery tour of the Sioule Gorges

From Queuille to Menat, immersion in the gorges of the Sioule! This route will take you to discover the landscapes of the gorges, and the local heritage (churches, abbeys, fortified castle …).

Deutsch :

Von Queuille nach Menat, tauchen Sie ein in die Schluchten der Sioule! Auf dieser Route entdecken Sie die Landschaft der Schluchten und das lokale Kulturerbe (Kirchen, Abteien, Burg…).

Italiano :

Dalla Queuille alla Menat, immersione nelle gole della Sioule! Questo itinerario vi porterà a scoprire i paesaggi delle gole e il patrimonio locale (chiese, abbazie, castelli fortificati…).

Español :

De Queuille a Menat, ¡inmersión en las gargantas de Sioule! Este itinerario le llevará a descubrir los paisajes de las gargantas y el patrimonio local (iglesias, abadías, castillo fortificado…).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme