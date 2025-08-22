Circuit découverte du Cuers historique Cuers Var

Circuit découverte du Cuers historique

Circuit découverte du Cuers historique Place de la Convention 83390 Cuers Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laissez-vous prendre par le charme du vieux village provençal dont les ruelles tortueuses, bordées de belles maisons des siècles passés, escaladent la colline vers Notre Dame de Santé.

https://www.mpmtourisme.com/ +33 4 94 48 56 27

English : Discovery tour of historic Cuers

Let yourself be taken by the charm of the old Provencal village whose winding streets, lined with beautiful houses from centuries past, climb the hill towards Notre Dame de Santé.

Deutsch : Rundgang durch das historische Cuers

Lassen Sie sich vom Charme des alten provenzalischen Dorfes einfangen, dessen verwinkelte Gassen, gesäumt von schönen Häusern aus vergangenen Jahrhunderten, den Hügel zu Notre Dame de Santé hinaufsteigen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dal fascino dell’antico villaggio provenzale, le cui strade tortuose, fiancheggiate da belle case dei secoli passati, si arrampicano sulla collina verso Notre Dame de Santé.

Español :

Déjese llevar por el encanto del antiguo pueblo provenzal cuyas sinuosas calles, bordeadas de hermosas casas de siglos pasados, suben la colina hacia Notre Dame de Santé.

