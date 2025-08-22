Circuit découverte du patrimoine local de Montceau Ruy-Montceau Isère

Circuit découverte du patrimoine local de Montceau

Circuit découverte du patrimoine local de Montceau 38300 Ruy-Montceau Isère Auvergne-Rhône-Alpes

A la découverte du temps passé…

Ce parcours proposé par l’association Les Godas alterne vues de nature et plongée dans l’histoire de Montceau.

Parcourez le village à la recherche des étapes qui jalonnent le circuit.

https://lesgodas.fr/

English :

Discovering the past…

This trail, proposed by the Les Godas association, alternates views of nature with an insight into Montceau’s history.

Stroll through the village in search of the milestones along the way.

Deutsch :

Auf Entdeckungsreise in vergangene Zeiten…

Dieser von der Vereinigung Les Godas vorgeschlagene Rundgang wechselt zwischen Naturansichten und dem Eintauchen in die Geschichte von Montceau.

Durchstreifen Sie das Dorf auf der Suche nach den Stationen, die den Rundweg markieren.

Italiano :

Alla scoperta del passato…

Questo percorso proposto dall’associazione Les Godas alterna scorci di natura a un’immersione nella storia di Montceau.

Passeggiate nel villaggio alla ricerca delle pietre miliari lungo il percorso.

Español :

Descubrir el pasado…

Este sendero propuesto por la asociación Les Godas alterna vistas de la naturaleza con una inmersión en la historia de Montceau.

Pasee por el pueblo en busca de los hitos del camino.

