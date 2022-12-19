Circuit Découverte du patrimoine remarquable Laroquebrou Cantal
Circuit Découverte du patrimoine remarquable Laroquebrou Cantal vendredi 1 août 2025.
Circuit Découverte du patrimoine remarquable
Circuit Découverte du patrimoine remarquable 15150 Laroquebrou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte du patrimoine remarquable du secteur de la Communauté de communes, à l’aide du document Patrimoine Remarquable Entre 2 Lacs disponible à l’Office de tourisme de la Châtaigneraie cantalienne.
https://www.chataigneraie15.fr/ +33 4 71 46 05 11
English : Remarkable heritage discovery circuit
Discover the remarkable heritage of the Châtaigneraie Cantalienne with the help of the document « Patrimoine Remarquable Entre 2 Lacs » available at the tourist offices of the territory.
Deutsch :
Entdecken Sie mithilfe des Dokuments « Patrimoine Remarquable Entre 2 Lacs » (Bemerkenswertes Kulturerbe zwischen zwei Seen), das beim Fremdenverkehrsamt der Châtaigneraie Cantalienne erhältlich ist, das bemerkenswerte Kulturerbe des Gebiets der Communauté de communes.
Italiano :
Scoprite il notevole patrimonio del territorio della Comunità dei Comuni, con l’aiuto del documento « Patrimoine Remarquable Entre 2 Lacs » disponibile presso l’Ufficio del Turismo della Châtaigneraie Cantalien.
Español :
Descubra el notable patrimonio de la zona de la Mancomunidad de Municipios, con la ayuda del documento « Patrimoine Remarquable Entre 2 Lacs » disponible en la Oficina de Turismo de la Châtaigneraie Cantalien.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme