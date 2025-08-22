Circuit découverte entre Gorges et Volcans Saint-Hilaire-la-Croix Puy-de-Dôme

Circuit découverte entre Gorges et Volcans

Circuit découverte entre Gorges et Volcans Le bourg 63440 Saint-Hilaire-la-Croix Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Situé à l’est des Combrailles, entre les Gorges de la Sioule et la Chaîne des Puys, ce circuit vous emmène à la découverte de lieux incontournables des Combrailles ! Au programme patrimoine remarquable, sites naturels emblématiques et points de vue.

English : Discovery tour between Gorges and Volcanoes

Located east of Combrailles, between the Gorges de la Sioule and the Chaîne des Puys, this circuit takes you to discover the must-see places of Combrailles! On the program: remarkable heritage, emblematic natural sites and viewpoints.

Deutsch :

Im Osten der Combrailles, zwischen den Gorges de la Sioule und der Chaîne des Puys gelegen, führt Sie diese Route zu den unumgänglichen Orten der Combrailles! Auf dem Programm stehen: bemerkenswertes Kulturerbe, emblematische Naturstätten und Aussichtspunkte.

Italiano :

Situato nella parte orientale delle Combrailles, tra le Gole della Sioule e la Chaîne des Puys, questo circuito vi porta alla scoperta dei luoghi più importanti delle Combrailles! In programma: patrimonio notevole, siti naturali emblematici e punti panoramici.

Español :

Situado en el este de las Combrailles, entre las gargantas de Sioule y la Chaîne des Puys, este circuito le lleva a descubrir los lugares más importantes de las Combrailles En el programa: patrimonio notable, lugares naturales emblemáticos y miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme