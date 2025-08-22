Circuit découverte Laissez-vous conter Marsat Marsat Puy-de-Dôme

Circuit découverte Laissez-vous conter Marsat

Circuit découverte Laissez-vous conter Marsat 10 rue du Coudet 63200 Marsat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Marsat occupe un coteau entouré de ruisseaux et doit sa renommée à l’existence d’un prieuré clunisien.

Pour certains, son nom est d’origine celtique et signifie territoire où coulent les eaux abondantes. Pour d’autres, il vient du patronyme latin Martius.

English :

Marsat occupies a hillside surrounded by streams and owes its fame to the existence of a Cluniac priory.

For some, its name is of Celtic origin and means territory where abundant water flows. For others, it comes from the Latin patronymic Martius.

Deutsch :

Marsat liegt auf einem von Bächen umgebenen Hügel und verdankt seinen Ruhm der Existenz eines Cluniazenser-Priorats.

Einige glauben, dass der Name Marsat keltischen Ursprungs ist und so viel wie Gebiet, in dem reichlich Wasser fließt bedeutet. Für andere leitet er sich vom lateinischen Familiennamen Martius ab.

Italiano :

Marsat occupa una collina circondata da corsi d’acqua e deve la sua fama all’esistenza di un priorato cluniacense.

Per alcuni il suo nome è di origine celtica e significa territorio dove scorre acqua in abbondanza. Per altri, deriva dal patronimico latino Martius.

Español :

Marsat ocupa una ladera rodeada de arroyos y debe su fama a la existencia de un priorato cluniacense.

Para algunos, su nombre es de origen celta y significa territorio donde fluye abundante agua. Para otros, proviene del patronímico latino Martius.

