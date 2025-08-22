Circuit des 3 lavoirs Cambronne-lès-Clermont Oise
Circuit des 3 lavoirs Cambronne-lès-Clermont Oise vendredi 1 mai 2026.
Circuit des 3 lavoirs A pieds Difficulté moyenne
Circuit des 3 lavoirs place de l’Église St Etienne 60290 Cambronne-lès-Clermont Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :
Randonnée dans le village de Cambronne pour redécouvrir tout le petit patrimoine local !
Difficulté moyenne
English : Circuit des 3 lavoirs
Hike through the village of Cambronne to rediscover the local heritage!
Deutsch : Circuit des 3 lavoirs
Wanderung durch das Dorf Cambronne, um das gesamte kleine lokale Kulturerbe wiederzuentdecken!
Italiano :
Passeggiate nel villaggio di Cambronne per riscoprire il patrimonio locale!
Español : Circuit des 3 lavoirs
Pasee por el pueblo de Cambronne para redescubrir el patrimonio local
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France