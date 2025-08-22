Circuit des 4 Croix Cavagnac Lot

Circuit des 4 Croix

Circuit des 4 Croix 46110 Cavagnac Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 8500.0 Tarif :

Randonnée apaisante, fraîche et boisée, qui vous mène de hameau en hameau à la découverte d’éléments patrimoniaux de qualité.

Les croix sont indissociables du cadre de vie rurale et reflètent les traditions populaires

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A soothing, cool, wooded hike that takes you from hamlet to hamlet, discovering high-quality heritage features.

Crosses are an inseparable part of rural life and reflect popular traditions

Deutsch :

Eine beruhigende, kühle und waldreiche Wanderung, die Sie von Weiler zu Weiler führt, wo Sie qualitativ hochwertige Elemente des Kulturerbes entdecken können.

Die Kreuze sind untrennbar mit dem ländlichen Leben verbunden und spiegeln die volkstümlichen Traditionen wider

Italiano :

Una passeggiata rilassante, fresca e boscosa che vi porterà di frazione in frazione, alla scoperta di elementi del patrimonio di alta qualità.

Le croci sono parte integrante della vita rurale e riflettono le tradizioni popolari

Español :

Un paseo tranquilo, fresco y arbolado que le llevará de aldea en aldea, descubriendo elementos patrimoniales de gran calidad.

Las cruces son parte integrante de la vida rural y reflejan tradiciones populares

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot