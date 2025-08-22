Circuit des alentours d’Adon Adon Loiret

Circuit des alentours d’Adon A pieds

Circuit des alentours d’Adon Etang communal 45230 Adon Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Adon, village rural à vocation agricole est très apprécié pour sa qualité de vie, son étang communal pour la pêche, son réseau de chemins pédestres où l’on découvre une flore et un faune très variée.

+33 2 38 31 24 51

English :

Adon, a rural village with an agricultural vocation, is very much appreciated for its quality of life, its communal pond for fishing, its network of footpaths where you can discover a very varied flora and fauna.

Deutsch :

Adon ist ein ländliches, landwirtschaftlich geprägtes Dorf, das wegen seiner Lebensqualität, seines Gemeindeteichs zum Angeln und seines Netzes von Wanderwegen, auf denen man eine vielfältige Flora und Fauna entdecken kann, sehr geschätzt wird.

Italiano :

Adon, villaggio rurale a vocazione agricola, è molto apprezzato per la sua qualità di vita, il suo stagno comunale per la pesca, la sua rete di sentieri dove si può scoprire una flora e una fauna molto varie.

Español :

Adon, pueblo rural con vocación agrícola, es muy apreciado por su calidad de vida, su estanque comunitario para la pesca, su red de senderos donde se puede descubrir una flora y fauna muy variada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire