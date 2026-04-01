Adon

Randonnée pédestre

Adon Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chaussures aux pieds, cap sur Adon pour une randonnée pédestre conviviale au départ de l’étang communal. Deux parcours de 10 ou 17 km vous attendent, avec ravitaillement, verre de l’amitié et boudin chaud à l’arrivée. Une sortie nature à partager en toute simplicité.

Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial en pleine nature ? Rendez-vous à Adon pour une randonnée pédestre organisée par l’Amicale Adonnaise.

Au départ de l’étang communal, deux parcours sont proposés pour s’adapter à toutes les envies un circuit vert de 17 km pour les marcheurs les plus motivés, et un circuit orange de 10 km pour une balade plus accessible. Tout au long du parcours, profitez d’une ambiance chaleureuse et d’une organisation pensée pour le plaisir de marcher ensemble. À l’arrivée, les participants seront accueillis autour d’un verre de l’amitié et d’un boudin chaud, pour prolonger ce beau moment de partage.

Une sortie nature simple et conviviale, à vivre entre amis ou en famille. 5 .

Adon 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 56 15 78

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English :

With your shoes on, head for Adon for a friendly hike starting from the local pond. Two routes of 10 or 17 km await you, with refreshments, a friendly drink and hot black pudding on arrival. A nature outing to be shared in all simplicity.

L’événement Randonnée pédestre Adon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX