Circuit des Arts Bellefont-La Rauze Lot

Circuit des Arts

Circuit des Arts Laroque-des-arcs 46090 Bellefont-La Rauze Lot Occitanie

Au départ de l’église des Récollets, ce circuit sportif vous conduit sur les communes de Laroque des Arcs, Valroufié, Lamagdelaine et vous offre une palette de paysages, de sensations et d’émotions.

Vraisemblablement créé au premier siècle de notre ère, l’aqueduc antique de Cahors capte l’eau d’une source en amont du Vers, pour l’acheminer sur 32 km jusque dans la cité gallo-romaine de Divona Cadurcorum, qui deviendra plus tard la ville de Cahors.

English : Circuit des Arts

Starting from the Récollets church, this challenging walk takes you through the communes of Laroque des Arcs, Valroufié, and Lamagdeleine and provides a wide range of landscapes and impressions.

Deutsch :

Ausgehend von der Eglise des Récollets führt Sie diese sportliche Strecke durch die Gemeinden Laroque des Arcs, Valroufié und Lamagdelaine und bietet Ihnen eine Palette von Landschaften, Empfindungen und Emotionen.

Das antike Aquädukt von Cahors, das vermutlich im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung angelegt wurde, fasst Wasser aus einer Quelle oberhalb des Verses und leitet es über 32 km bis in die gallo-römische Stadt Divona Cadurcorum, die später zur Stadt Cahors wurde.

Italiano :

Partendo dalla chiesa dei Récollets, questo circuito sportivo attraversa i comuni di Laroque des Arcs, Valroufié e Lamagdelaine e offre una serie di paesaggi, sensazioni ed emozioni.

Creato probabilmente nel primo secolo della nostra era, l’antico acquedotto di Cahors raccoglie l’acqua da una sorgente a monte di Vers, per trasportarla per oltre 32 km alla città gallo-romana di Divona Cadurcorum, divenuta poi la città di Cahors.

Español :

Partiendo de la iglesia de los Récollets, este circuito deportivo le llevará por los municipios de Laroque des Arcs, Valroufié y Lamagdelaine y le ofrecerá un abanico de paisajes, sensaciones y emociones.

Probablemente creado en el siglo I de nuestra era, el antiguo acueducto de Cahors recoge el agua de un manantial aguas arriba de Vers, para transportarla a lo largo de 32 km hasta la ciudad galo-romana de Divona Cadurcorum, que más tarde se convirtió en la ciudad de Cahors.

