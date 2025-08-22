Circuit des Bernadettes Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher
Circuit des Bernadettes Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Bernadettes A pieds
Circuit des Bernadettes 41120 Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Durée : 300 Distance : 15000.0 Tarif :
Au coeur des vignobles, cet itinéraire met l’accent sur une particularité du patrimoine historique du département, celle de l’ancienne ligne de tramway électrique.
http://www.bloischambord.com/ +33 2 54 90 41 41
English :
In the heart of the vineyards, this itinerary focuses on a particular feature of the department’s historical heritage, that of the old electric tramway line.
Deutsch :
Im Herzen der Weinberge hebt diese Route eine Besonderheit des historischen Erbes des Departements hervor, nämlich die alte elektrische Straßenbahnlinie.
Italiano :
Nel cuore dei vigneti, questo itinerario mette in luce un elemento particolare del patrimonio storico del dipartimento, quello della vecchia linea tranviaria elettrica.
Español :
En el corazón de los viñedos, este itinerario pone de relieve una particularidad del patrimonio histórico del departamento, la de la antigua línea de tranvías eléctricos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire