Circuit des Bernadettes Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher

Circuit des Bernadettes A pieds

Circuit des Bernadettes 41120 Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 300 Distance : 15000.0 Tarif :

Au coeur des vignobles, cet itinéraire met l’accent sur une particularité du patrimoine historique du département, celle de l’ancienne ligne de tramway électrique.

http://www.bloischambord.com/ +33 2 54 90 41 41

English :

In the heart of the vineyards, this itinerary focuses on a particular feature of the department’s historical heritage, that of the old electric tramway line.

Deutsch :

Im Herzen der Weinberge hebt diese Route eine Besonderheit des historischen Erbes des Departements hervor, nämlich die alte elektrische Straßenbahnlinie.

Italiano :

Nel cuore dei vigneti, questo itinerario mette in luce un elemento particolare del patrimonio storico del dipartimento, quello della vecchia linea tranviaria elettrica.

Español :

En el corazón de los viñedos, este itinerario pone de relieve una particularidad del patrimonio histórico del departamento, la de la antigua línea de tranvías eléctricos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire