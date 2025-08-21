Circuit des Carrières PR 31 Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien Charente-Maritime
Circuit des Carrières PR 31 Saint-Savinien-sur-Charente Plaine de jeux (Ile de la Grenouillette) 17350 Saint-Savinien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Les carrières exploitées jusqu’au début du XXe siècle furent ensuite utilisées pour la culture des champignons.
+33 5 46 90 20 03
English :
The quarries exploited until the early 20th century were then used for mushroom cultivation.
Deutsch :
Die bis Anfang des 20. Jahrhunderts betriebenen Steinbrüche wurden später für die Pilzzucht genutzt.
Italiano :
Le cave sfruttate fino all’inizio del XX secolo sono state poi utilizzate per la coltivazione di funghi.
Español :
Las canteras explotadas hasta principios del siglo XX se utilizaron entonces para el cultivo de setas.
