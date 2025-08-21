Circuit des Carrières PR 31 Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien Charente-Maritime

Circuit des Carrières PR 31 Saint-Savinien-sur-Charente Plaine de jeux (Ile de la Grenouillette) 17350 Saint-Savinien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Les carrières exploitées jusqu’au début du XXe siècle furent ensuite utilisées pour la culture des champignons.

  +33 5 46 90 20 03

English :

The quarries exploited until the early 20th century were then used for mushroom cultivation.

Deutsch :

Die bis Anfang des 20. Jahrhunderts betriebenen Steinbrüche wurden später für die Pilzzucht genutzt.

Italiano :

Le cave sfruttate fino all’inizio del XX secolo sono state poi utilizzate per la coltivazione di funghi.

Español :

Las canteras explotadas hasta principios del siglo XX se utilizaron entonces para el cultivo de setas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme