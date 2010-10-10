NYX Récital (I) Quai des arts Saint-Savinien
NYX Récital (I) Quai des arts Saint-Savinien samedi 9 mai 2026.
Saint-Savinien
NYX Récital (I)
Quai des arts 15 avenue de la Gare Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 21:15:00
Date(s) :
2026-05-09
Cinq lettres, cinq femmes, cinq artistes et leur lien à la nuit, à l’écriture au doute et à l’enfermement.
Ces cinq lettres sont incarnées et accompagnées par des compositions musicales originales.
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Quai des arts 15 avenue de la Gare Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 75 22 90 cielafilledeleau@gmail.com
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English :
Five letters, five women, five artists and their connection to night, writing, doubt and confinement.
These five letters are embodied and accompanied by original musical compositions.
L’événement NYX Récital (I) Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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