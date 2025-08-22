Circuit des Césars Pierrefitte-sur-Sauldre Loir-et-Cher

Circuit des Césars A pieds

Circuit des Césars Pierrefitte-sur-Sauldre 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 290 Distance : 17000.0 Tarif :

Pierrefitte-sur-Sauldre, une des plus beaux villages fleuris, se situe au cœur de la Sologne réputée pour ses forêts giboyeuses, ses étangs et son architecture de briques. Vous aurez un condensé de ces spécificités, qui font tout le charme de cette région, en randonnant sur le circuit des Césars.

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 97 22 27

English :

Pierrefitte-sur-Sauldre, one of the most beautiful flowered villages, is located in the heart of the Sologne region, famous for its game forests, ponds and brick architecture. You will have a summary of these specificities, which make all the charm of this region, while hiking on the circuit of the

Deutsch :

Pierrefitte-sur-Sauldre, eines der schönsten mit Blumen geschmückten Dörfer, liegt im Herzen der Sologne, die für ihre wildreichen Wälder, ihre Teiche und ihre Backsteinarchitektur bekannt ist. Eine Zusammenfassung dieser Besonderheiten, die den Charme dieser Region ausmachen, erhalten Sie bei einer

Italiano :

Pierrefitte-sur-Sauldre, uno dei più bei villaggi in fiore, si trova nel cuore della regione della Sologna, famosa per le sue foreste ricche di selvaggina, i suoi stagni e la sua architettura in mattoni. Potrete avere una sintesi di queste specificità, che rendono tutto il fascino di questa regione,

Español :

Pierrefitte-sur-Sauldre, uno de los pueblos más bellos en flor, está situado en el corazón de la región de Sologne, famosa por sus bosques llenos de caza, sus estanques y su arquitectura de ladrillo. Tendrá un resumen de estas especificidades, que hacen todo el encanto de esta región, mientras recor

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire