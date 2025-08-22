Circuit des Chênes Remarquables Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Circuit des Chênes Remarquables Saint-Bonnet-Tronçais Allier vendredi 1 mai 2026.

Circuit des Chênes Remarquables

Circuit des Chênes Remarquables Centre bourg 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit est un concentré des plus beaux spécimens de chênes rouvres (sessiles) du massif forestier de Tronçais.

http://paysdetroncais.fr/   +33 4 70 05 11 44

English :

This circuit is a concentrate of the most beautiful specimens of sessile oaks in the Tronçais forest massif.

Deutsch :

Dieser Rundweg ist ein Konzentrat der schönsten Exemplare von Traubeneichen (sessil) im Waldmassiv von Tronçais.

Italiano :

Questo circuito è una concentrazione dei più bei esemplari di querce sessili del massiccio forestale di Tronçais.

Español :

En este circuito se concentran los más bellos ejemplares de robles sésiles del macizo forestal de Tronçais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme