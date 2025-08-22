Circuit des Chênes Remarquables Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Circuit des Chênes Remarquables Saint-Bonnet-Tronçais Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Chênes Remarquables
Circuit des Chênes Remarquables Centre bourg 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit est un concentré des plus beaux spécimens de chênes rouvres (sessiles) du massif forestier de Tronçais.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
This circuit is a concentrate of the most beautiful specimens of sessile oaks in the Tronçais forest massif.
Deutsch :
Dieser Rundweg ist ein Konzentrat der schönsten Exemplare von Traubeneichen (sessil) im Waldmassiv von Tronçais.
Italiano :
Questo circuito è una concentrazione dei più bei esemplari di querce sessili del massiccio forestale di Tronçais.
Español :
En este circuito se concentran los más bellos ejemplares de robles sésiles del macizo forestal de Tronçais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme