Circuit des crêtes Rochechouart Haute-Vienne

Circuit des crêtes En VTT Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit des crêtes 87600 Rochechouart Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit des crêtes

Deutsch : Circuit des crêtes

Italiano :

Español : Circuit des crêtes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine