Circuit des Deux Crêtes Barguelonne-en-Quercy Lot

Circuit des Deux Crêtes

Circuit des Deux Crêtes 46800 Barguelonne-en-Quercy Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 9400.0 Tarif :

Comme son nom l’indique, le circuit des deux crêtes, vous emportera sur les hauteurs du Quercy Blanc.

Saint Pantaléon, médecin et martyr, vécut au IIIe siècle en Asie Mineure

English :

As its name suggests, the circuit des deux crêtes will take you to the heights of Quercy Blanc.

Saint Pantaleon, physician and martyr, lived in Asia Minor in the 3rd century

Deutsch :

Wie der Name schon sagt, führt Sie der Circuit des deux crêtes (Rundweg der zwei Bergkämme) auf die Höhen des Quercy Blanc.

Der Heilige Pantaleon, ein Arzt und Märtyrer, lebte im 3

Italiano :

Come suggerisce il nome, il circuito delle due cotte vi porterà sulle alture del Quercy Blanc.

San Pantaleone, medico e martire, visse in Asia Minore nel III secolo

Español :

Como su nombre indica, el circuito des deux crêtes le llevará a las alturas del Quercy Blanc.

San Pantaleón, médico y mártir, vivió en Asia Menor en el siglo III

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot