CIRCUIT DES DEUX ÉGLISES À COSSÉ-EN-CHAMPAGNE ET BANNES Cossé-en-Champagne Mayenne

CIRCUIT DES DEUX ÉGLISES À COSSÉ-EN-CHAMPAGNE ET BANNES Cossé-en-Champagne Mayenne vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT DES DEUX ÉGLISES À COSSÉ-EN-CHAMPAGNE ET BANNES

CIRCUIT DES DEUX ÉGLISES À COSSÉ-EN-CHAMPAGNE ET BANNES 53340 Cossé-en-Champagne Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 17580.0 Tarif :

Circuit des deux églises à Cossé-en-Champagne et Bannes 17,58 km, 5h10 environ.

http://www.paysmeslaygrez.fr/   +33 2 43 64 29 00

English :

Circuit of the two churches in Cossé-en-Champagne and Bannes: 17.58 km, 5h10 approx.

Deutsch :

Rundweg der zwei Kirchen in Cossé-en-Champagne und Bannes: 17,58 km, ca. 5 Std. 10 Min.

Italiano :

Circuito delle due chiese di Cossé-en-Champagne e Bannes: 17,58 km, 5h10 circa.

Español :

Circuito de las dos iglesias de Cossé-en-Champagne y Bannes: 17,58 km, 5h10 aprox.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-12 par eSPRIT Pays de la Loire