Circuit des deux rivières Chenay-le-Châtel Saône-et-Loire

Circuit des deux rivières En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit des deux rivières Sur la place 71340 Chenay-le-Châtel Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Partez à la découverte du village et de son bocage ; les lieux-dits rencontrés au fil de votre parcours sont les témoins du riche passé de la commune le château, l’hôpital,… Avant de partir, vous pourrez observer près de l’église une croix templière, autre vestige du passé.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Go and discover the village and its bocage; the places you will meet along the way are witnesses of the rich past of the village: the castle, the hospital,? Before leaving, you will be able to observe near the church a Templar cross, another vestige of the past.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf und seine Heckenlandschaft. Die Orte, auf die Sie auf Ihrem Weg stoßen, zeugen von der reichen Vergangenheit der Gemeinde: das Schloss, das Krankenhaus etc Bevor Sie sich auf den Weg machen, können Sie in der Nähe der Kirche ein Templerkreuz sehen, ein weiteres Relikt der Vergangenheit.

Italiano :

Si parte alla scoperta del villaggio e del suo bocage; le località che si incontrano lungo il percorso testimoniano il ricco passato del comune: il castello, l’ospedale, ecc Prima di partire, si può vedere una croce templare vicino alla chiesa, altra testimonianza del passato.

Español :

Salga a descubrir el pueblo y su bocage; las localidades que encontrará por el camino son testimonio del rico pasado del municipio: el castillo, el hospital, etc Antes de partir, podrá ver una cruz templaria cerca de la iglesia, otro vestigio del pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data