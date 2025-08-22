Circuit des deux sommets 9 km Saint-Oradoux-de-Chirouze Creuse
Circuit des deux sommets 9 km Saint-Oradoux-de-Chirouze Creuse vendredi 1 mai 2026.
Circuit des deux sommets 9 km A pieds Difficulté moyenne
Circuit des deux sommets 9 km Forêt de Châteauvert Croix de Barbe 23100 Saint-Oradoux-de-Chirouze Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
http://www.tourisme-hautecorreze.fr/ +33 5 19 60 00 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit des deux sommets 9 km
Deutsch : Circuit des deux sommets 9 km
Italiano :
Español : Circuit des deux sommets 9 km
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine