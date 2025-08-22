Circuit des fontaines Challex Ain

Circuit des fontaines

Circuit des fontaines 217-193 Rue de la Mairie 01630 Challex Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours ludique et accessible pour toute la famille, à la découverte des fontaines et du petit patrimoine. Entre ruelles, passages secrets et hameaux, une balade qui mêle histoire locale et convivialité.

http://www.challex.fr/ +33 4 50 56 30 10

English : Circuit of the fountains

A fun and accessible route for the whole family, exploring fountains and small heritage sites. Between narrow streets, secret passages and hamlets, this walk combines local history and conviviality.

Deutsch : Brunnenrundgang

Ein unterhaltsamer und für die ganze Familie zugänglicher Rundgang, auf dem Sie Brunnen und kleine Kulturgüter entdecken können. Zwischen Gassen, geheimen Durchgängen und Weilern verbindet dieser Spaziergang lokale Geschichte und Geselligkeit.

Italiano :

Un percorso divertente e accessibile a tutta la famiglia per scoprire le fontane e i piccoli siti del patrimonio. Con le sue stradine, i suoi passaggi segreti e le sue frazioni, è una passeggiata che unisce storia locale e convivialità.

Español :

Un recorrido lúdico y accesible para toda la familia, para descubrir las fuentes y los pequeños lugares patrimoniales. Con sus callejuelas, pasadizos secretos y aldeas, es un paseo que combina historia local y convivencia.

