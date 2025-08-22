Circuit des fontaines et du fleuve Charente Marsac Charente

Circuit des fontaines et du fleuve Charente

Circuit des fontaines et du fleuve Charente Place de l’église 16570 Marsac Charente Nouvelle-Aquitaine

Cette belle randonnée vallonnée vous mènera des fontaines de Ladoux, les Guérinauds et La Faye au fleuve Charente.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

This beautiful hilly walk takes you from the fountains of Ladoux, Les Guérinauds and La Faye to the river Charente.

Deutsch :

Diese schöne, hügelige Wanderung führt Sie von den Brunnen von Ladoux, Les Guérinauds und La Faye zum Fluss Charente.

Italiano :

Questa bella passeggiata collinare vi porterà dalle fontane di Ladoux, Les Guérinauds e La Faye al fiume Charente.

Español :

Este hermoso paseo por las colinas le llevará desde las fuentes de Ladoux, Les Guérinauds y La Faye hasta el río Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme