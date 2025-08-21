Circuit du fleuve Charente et des vignes Marsac Charente

Circuit du fleuve Charente et des vignes

Circuit du fleuve Charente et des vignes Parking de l’église 16570 Marsac Charente Nouvelle-Aquitaine

De l’ambiance bayou des bords de Charente, où canards et poules d’eau sont vos compagnons de route, vous passerez à un paysage à la fois vallonné et très ouvert où cultures et vignes se côtoient.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

From the bayou atmosphere of the banks of the Charente, where ducks and moorhens are your fellow travelers, you’ll move on to a landscape that’s both undulating and wide-open, where crops and vines rub shoulders.

Deutsch :

Von der Bayou-Atmosphäre am Ufer der Charente, wo Enten und Teichhühner Ihre ständigen Begleiter sind, wechseln Sie in eine hügelige und zugleich sehr offene Landschaft, wo Ackerbau und Weinanbau nebeneinander liegen.

Italiano :

Dall’atmosfera da bayou delle rive della Charente, dove anatre e gallinelle d’acqua sono i vostri compagni di viaggio, passerete a un paesaggio ondulato e molto aperto, dove le coltivazioni e le vigne si mescolano.

Español :

Del ambiente de bayou de las orillas de la Charente, donde patos y pollas de agua son sus compañeros de viaje, pasará a un paisaje a la vez ondulado y muy abierto, donde se codean cultivos y viñas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme