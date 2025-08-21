Circuit des Forts Circuit n°47 Senillé-Saint-Sauveur Vienne
Circuit des Forts Circuit n°47 Senillé-Saint-Sauveur Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Forts Circuit n°47 A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit des Forts Circuit n°47 place Palousier 86100 Senillé-Saint-Sauveur Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-forts-de-senille/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit des Forts Circuit n°47
Deutsch : Circuit des Forts Circuit n°47
Italiano :
Español : Circuit des Forts Circuit n°47
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine