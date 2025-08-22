Circuit des forts en Menton, Riviera & Merveilles Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes

Circuit des forts en Menton, Riviera & Merveilles

Circuit des forts en Menton, Riviera & Merveilles 06190 Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La ligne Maginot renforce la défense militaire le long de la frontière italienne dès 1929. Ainsi, entre Menton et Tende, se dressent de nombreux forts, riches témoins de l’histoire. À chacun d’inventer son itinéraire pour les découvrir au gré des routes.

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ +33 4 83 93 70 20

English : Forts tour in Menton, Riviera & Merveilles

This circuit will make you discover the rich history of our territory by discovering the forts present in almost all the municipalities from Menton to Tende.

Deutsch : Forts-Rundreise in Menton, Riviera & Merveilles

Dieser Rundgang führt Sie durch die reiche Geschichte unserer Gegend, indem Sie die Forts entdecken, die in fast allen Gemeinden von Menton bis Tende zu finden sind.

Italiano :

Questo circuito vi farà scoprire la ricca storia del nostro territorio scoprendo i forti presenti in quasi tutti i comuni da Mentone a Tende.

Español :

La Línea Maginot reforzó la defensa militar a lo largo de la frontera italiana en 1929. Entre Menton y Tende, hay numerosos fuertes, ricos testigos de la historia. Le toca a usted inventar su propio itinerario para descubrirlos por el camino.

