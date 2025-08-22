Circuit des fresques Mijoux Ain
Circuit des fresques Mijoux Ain vendredi 1 mai 2026.
Circuit des fresques
Circuit des fresques dans le village 01410 Mijoux Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Comment ça vous ne savez pas ce qu’est un gabelou ou une malle poste? Séance de rattrapage à Mijoux et en images !
https://www.paysdegex-montsjura.com/ +33 4 50 28 09 16
English : Fresco tour
What do you mean you don’t know what a gabelou or a mail trunk is? Catch up in Mijoux and in pictures !
Deutsch :
Sie wissen nicht, was ein gabelou oder eine malle poste ist? Eine Nachhilfestunde in Mijoux und in Bildern!
Italiano :
Cosa vuol dire che non sai cos’è un gabelou o una cassetta della posta? Scopritelo in Mijoux e nelle immagini!
Español :
¿Cómo que no sabes lo que es un gabelou o un buzón? ¡Póngase al día en Mijoux y en fotos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-24 par Aintourisme source Apidae Tourisme