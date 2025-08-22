Circuit des Gorges de Landorre Cambayrac Lot

Circuit des Gorges de Landorre

Circuit des Gorges de Landorre 46140 Cambayrac Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 11000.0 Tarif :

Circuit qui permet de découvrir une vallée verte et encaissée pour rejoindre le plateau du causse, ses paysages et ses villages.

Perdoux, habitant de Luzech, mort en odeur de sainteté, avait manifesté le désir d’être inhumé dans l’église de Cambayrac

English :

This route takes you through a green, steep-sided valley to the causse plateau, its landscapes and villages.

Perdoux, an inhabitant of Luzech, who died in the odor of sanctity, had expressed the wish to be buried in the church of Cambayrac

Deutsch :

Rundweg, auf dem man durch ein grünes, tief eingeschnittenes Tal auf das Causse-Plateau mit seinen Landschaften und Dörfern gelangt.

Perdoux, ein Einwohner von Luzech, der im Geruch der Heiligkeit starb, hatte den Wunsch geäußert, in der Kirche von Cambayrac beerdigt zu werden

Italiano :

Questo percorso vi porta attraverso una profonda valle verde fino all’altopiano di Causa, con i suoi paesaggi e villaggi.

Perdoux, abitante di Luzech, morto in odore di santità, aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella chiesa di Cambayrac

Español :

Esta ruta le llevará a través de un profundo y verde valle hasta la meseta de Causse, sus paisajes y pueblos.

Perdoux, habitante de Luzech, que murió en olor de santidad, había expresado su deseo de ser enterrado en la iglesia de Cambayrac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot