Circuit des Grottes de la Rochotte Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Circuit des Grottes de la Rochotte Adultes A pieds Facile

Circuit des Grottes de la Rochotte Au bout de la rue 54120 Deneuvre Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 45 Distance : 1500.0 Tarif :

Le site des grottes de la Rochotte se situe sur un flanc de coteau rocheux, domine la rivière la Meurthe . Ce massif composé de conglomérat principal, est daté entre 242 et 247 millions d’années. Grâce à l’érosion, de petites cavités naturelles se sont formées. Un ermitage primitif voit le jour. le premier ermitage officiel apparaît au cours du XVIème siècle . Pour des questions de salubrité, un second sera construit au XVIIIème siècle, sous l’égide de Valentin Jamerey-Duval.

Des pupitres retraçant l’histoire du lieu. jalonnent le parcours. D’une durée de 45 minutes, c’est un parcours idéal à faire en famille!

Accessible uniquement durant la journée. Parking vélos à l’entrée du site. Interdit aux deux roues.

Facile

+33 3 83 75 13 37

English :

The Rochotte caves are located on a rocky hillside overlooking the Meurthe river. This massif, composed of main conglomerate, is dated between 242 and 247 million years old. Small natural cavities were formed by erosion. The first official hermitage appeared in the 16th century. For health reasons, a second hermitage was built in the 18th century, under the aegis of Valentin Jamerey-Duval.

Lecterns recounting the history of the site line the route. The 45-minute tour is ideal for the whole family!

Accessible only during the day. Bicycle parking at site entrance. No two-wheelers allowed.

Deutsch :

Die Höhlen von La Rochotte befinden sich an einem felsigen Hang mit Blick auf den Fluss La Meurthe . Dieses aus Hauptkonglomerat bestehende Massiv wird auf ein Alter zwischen 242 und 247 Millionen Jahren datiert. Durch die Erosion haben sich kleine natürliche Hohlräume gebildet. Es entstand eine primitive Einsiedelei. Die erste offizielle Einsiedelei entstand im 16. Aus Gründen der Hygiene wird im 18. Jahrhundert unter der Leitung von Valentin Jamerey-Duval eine zweite Eremitage errichtet.

Die Geschichte des Ortes wird auf dem Rundgang an verschiedenen Ständen dargestellt. Der 45-minütige Rundgang ist ideal für die ganze Familie!

Nur tagsüber zugänglich. Fahrradparkplatz am Eingang des Geländes. Keine Zweiräder erlaubt.

Italiano :

Le grotte di Rochotte si trovano su una collina rocciosa che domina il fiume Meurthe. Questo massiccio, composto dal conglomerato principale, è stato datato tra 242 e 247 milioni di anni fa. Piccole cavità naturali si sono formate per erosione. Il primo eremo ufficiale apparve nel XVI secolo. Per motivi di salute, un secondo eremo fu costruito nel XVIII secolo, sotto l’egida di Valentin Jamerey-Duval.

Lungo il percorso si trovano dei leggii che raccontano la storia del sito. La visita di 45 minuti è ideale per tutta la famiglia!

Accessibile solo durante il giorno. Parcheggio per biciclette all’ingresso del sito. Non sono ammesse le due ruote.

Español :

Las cuevas de Rochotte están situadas en una ladera rocosa que domina el río Meurthe. Este macizo, compuesto por un conglomerado principal, se ha datado hace entre 242 y 247 millones de años. La erosión formó pequeñas cavidades naturales. La primera ermita oficial apareció en el siglo XVI. Por razones sanitarias, se construyó una segunda ermita en el siglo XVIII, bajo la égida de Valentin Jamerey-Duval.

Atriles que relatan la historia del lugar jalonan el recorrido. La visita, de 45 minutos de duración, es ideal para toda la familia

Accesible sólo durante el día. Aparcamiento para bicicletas a la entrada del recinto. No se admiten vehículos de dos ruedas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Système d’information touristique Lorrain