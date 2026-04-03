Circuit des Hameaux d’Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Circuit des Hameaux d’Aix-en-Othe Difficile

Circuit des Hameaux d’Aix-en-Othe 10160 Aix-Villemaur-Pâlis Aube Grand Est

Durée : 360 Distance : 23671.0 Tarif :

Départ et parking Aix-en-Othe, place Thuillier (centre de secours)

A découvrir en chemin

Aix-en-Othe l’Église Notre Dame du XVIème siècle, la Chapelle St Avit du XIIème siècle (extérieur seulement), la Halle de type Baltard qui abrite le marché du mercredi et du samedi matin.

Hameau de la Bouillant le lavoir datant de 1873, il est étonnant par son accès, le bâtiment se trouve en contrebas de la rue et on y accède par deux escaliers à double volée.

Hameau des Cornées Laliat aménagé de tables, ce petit lavoir en bois dans son cadre de verdure peut-être l’occasion d’une halte agréable à la fraîcheur des sous-bois.

Difficile

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English :

Departure and parking: Aix-en-Othe, place Thuillier (rescue center)

Discover on the way:

Aix-en-Othe: 16th-century Notre Dame church, 12th-century Chapelle St Avit (exterior only), Baltard-style market hall, home to the Wednesday and Saturday morning markets.

Hameau de la Bouillant: the washhouse, dating from 1873, is surprisingly accessible: the building is set back from the street and is reached by two double-flight staircases.

Hameau des Cornées Laliat: equipped with tables, this small wooden washhouse in its green setting offers a pleasant stopover in the cool undergrowth.

Deutsch :

Les Hameaux d?Aix-en-Othe 5, 12, 17 oder 23 Km Abfahrt von Aix-en-Othe Sehenswertes auf dem Weg: Le lavoir des Cornées Laliat

Italiano :

Les Hameaux d’Aix-en-Othe 5, 12, 17 o 23 km Partenza da Aix-en-Othe Da vedere lungo il percorso: Le lavoir des Cornées Laliat

Español :

Les Hameaux d’Aix-en-Othe 5, 12, 17 o 23 Km Salida de Aix-en-Othe Lugares de interés en el camino: Le lavoir des Cornées Laliat

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-12 par Aube en Champagne Attractivité