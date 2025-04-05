Circuit des Lavoirs Gasques Tarn-et-Garonne
Circuit des Lavoirs Gasques Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Circuit des Lavoirs
Circuit des Lavoirs Salle polyvalente 82400 Gasques Tarn-et-Garonne Occitanie
Ce circuit familial décrit une boucle autour du village fleuri de Gasques.
Il permet de découvrir des sentiers ombragés, le lavoir et la fontaine aux nénuphars, le lavoir de Place-longue et la source de Pérox.
https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82
English : Wash Houses hiking path
This family hiking trail describes a loop around the flowered village of Gasques.
It allows you to discover shaded paths, the wash house and the water lily fountain, the Place-longue wash house and the Pérox spring.
Deutsch :
Dieser Familienrundweg beschreibt eine Schleife um das blumengeschmückte Dorf Gasques.
Er führt über schattige Wege, den Waschplatz und den Seerosenbrunnen, den Waschplatz Place-longue und die Quelle von Pérox.
Italiano :
Questo percorso per famiglie si snoda intorno al villaggio fiorito di Gasques.
Si snoda tra sentieri ombreggiati, il lavatoio e la fontana delle ninfee, il lavatoio di Place-longue e la sorgente di Pérox.
Español :
Este sendero familiar rodea el pueblo florido de Gasques.
Pasa por senderos sombreados, el lavadero y la fuente de nenúfares, el lavadero de Place-longue y la fuente de Pérox.
