Circuit des Vallons Gasques Tarn-et-Garonne

Circuit des Vallons

Circuit des Vallons Salle polyvalente 82400 Gasques Tarn-et-Garonne Occitanie

Ce circuit parcourt les très beaux vallons des ruisseaux de Roquebiard et de Merle ainsi que leurs coteaux. À noter la très belle architecture paysanne du hameau de Place longue , le château du Sap et un panorama sur la Vallée de la Séoune.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Circuit des Vallons

This walk runs through the beautiful valleys of “Roquebiard” and “Merle” streams as well as their hillsides. Do not miss the beautiful architecture of the hamlet of “Place longue”, Sap castle and a view on the Séoune Valley.

Deutsch : Circuit des Vallons

Dieser Rundweg führt durch die sehr schönen Täler der Bäche Roquebiard und Merle sowie durch ihre Hänge. Erwähnenswert: die sehr schöne bäuerliche Architektur des Weilers Place longue , das Schloss Le Sap und ein Panorama über das Tal der Séoune.

Italiano :

L’itinerario si snoda nelle splendide valli dei torrenti Roquebiard e Merle e sulle loro colline. Da segnalare la bella architettura contadina della frazione di Place longue, il Château du Sap e la vista panoramica sulla Vallée de la Séoune.

Español : Circuit des Vallons

Esta ruta recorre los hermosos valles de los arroyos Roquebiard y Merle y sus laderas. Destaca la hermosa arquitectura de las granjas de la aldea de Place longue, el castillo du Sap y una vista panorámica sobre el valle de la Séoune.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme