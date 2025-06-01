CIRCUIT DES MARES À VÉLO Saint-Pierre-des-Nids Mayenne

CIRCUIT DES MARES À VÉLO Saint-Pierre-des-Nids Mayenne vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT DES MARES À VÉLO 53370 Saint-Pierre-des-Nids Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Itinéraire de découverte des mares communales de Saint-Pierre-des-Nids et de la biodiversité de ces milieux menacés. VTC ou VTT conseillés portions de chemins très humides en hiver/printemps

English :

Discover the communal ponds of Saint-Pierre-des-Nids and the biodiversity of these threatened environments. Mountain bikes recommended: very wet stretches in winter/spring

Deutsch :

Route zur Entdeckung der kommunalen Teiche von Saint-Pierre-des-Nids und der Biodiversität dieser bedrohten Lebensräume. VTC oder Mountainbike empfohlen: Teile der Wege sind im Winter/Frühjahr sehr feucht

Italiano :

Un percorso alla scoperta degli stagni comunali di Saint-Pierre-des-Nids e della biodiversità di questi ambienti minacciati. Si consigliano le mountain bike: tratti di pista molto bagnati in inverno/primavera

Español :

Un sendero para descubrir los estanques comunales de Saint-Pierre-des-Nids y la biodiversidad de estos entornos amenazados. Bicicletas de montaña recomendadas: tramos de pista muy húmedos en invierno/primavera

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par eSPRIT Pays de la Loire