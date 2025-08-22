Circuit des Monts du Lévézou (cyclotourisme) Vézins-de-Lévézou Aveyron

Circuit des Monts du Lévézou (cyclotourisme)

Circuit des Monts du Lévézou (cyclotourisme) 12780 Vézins-de-Lévézou Aveyron Occitanie

Sillonnez les routes vallonnées du Lévézou avec ce circuit au départ de Vezins, village dominé par son château. Vous profiterez de magnifiques points de vues. Vous traverserez les bourgs pleins de charme du Lévézou dont Saint Léons, où Micropolis, la Cité des insectes rend hommage à l’enfant du pays Jean Henri Fabre, célèbre entomologiste. Vous débuterez votre circuit à 930m d’altitude à Vezins, village dominé fièrement par son château possession de la famille De Vezins depuis plus de 900 ans. Vous prendrez la direction de La Clau, ancienne commanderie templière. Et apercevrez au loin le Puech del Pal plus haut sommet du Lévézou avec ses 1155m d’altitude d’où le Viaur prend sa source. Vous pédalerez jusqu’à Saint Léons, village natal de l’entomologiste Jean Henri Fabre. Micropolis, la cité des insectes se trouve dans ce village et vous invite à découvrir le monde merveilleux des… insectes. 15 salles d’exposition et 70 espèces d’insectes vivants le peuplent. 1 salle de cinema 3D et un mur tactile géant fascinent les visiteurs. Le parcours extérieur tout en musique nous conduit jusqu’à Monsieur carnaval. Vous rejoindrez ensuite Saint Laurent du Lévézou, village doté de 3 fontaines, l’eau est omniprésente sur le Lévézou. Vous apercevrez le Puech Monseigne qui culmine à 1128m d’altitude. Vous atteindrez Mauriac de Lévézou et le Roucous. Vous grimperez à 1000m d’altitude avant d’atteindre Vezins, votre lieu de départ. Si vous souhaitez effectuer un parcours plus long, vous pouvez rejoindre le circuit balisé pour faire le tour du lac de Pareloup. Un itinéraire de liaison de 37 kilomètres balisé vous guide jusqu’à ce circuit. Ce parcours vous amène sur la route des églises des monts du Lévézou. Ainsi vous passerez près des églises de Saint Etienne de Viauresque et de Saint Julien de Fayret. Vous traverserez les villages de Ségur et Curan avant d’atteindre Salles Curan.

English :

Crisscross the hilly roads of Lévézou with this circuit starting from Vezins, village dominated by its castle. You will enjoy magnificent views. You will cross the charming villages of Lévézou, including Saint Léons, where Micropolis, the city of insects, pays tribute to Jean Henri Fabre, the famous entomologist. You will start your tour at 930m altitude in Vezins, a village proudly dominated by its castle, which has been owned by the De Vezins family for over 900 years. You will take the direction of La Clau, old Templar commandery. And you will see in the distance the Puech del Pal, the highest summit of Lévézou with its 1155m of altitude from where the Viaur takes its source. You will pedal to Saint Léons, native village of the entomologist Jean Henri Fabre. Micropolis, the city of insects is located in this village and invites you to discover the wonderful world of… insects. 15 exhibition rooms and 70 species of living insects populate it. a 3D cinema room and a giant touch wall fascinate the visitors. The outdoor path, all in music, leads us to Mr. Carnival. You will then join Saint Laurent du Lévézou, a village with 3 fountains, water is omnipresent on the Lévézou. You will see the Puech Monseigne which culminates at 1128m of altitude. You will reach Mauriac de Lévézou and the Roucous. You will climb to 1000m of altitude before reaching Vezins, your starting point. If you want to take a longer route, you can join the marked circuit to go around the lake of Pareloup. A 37 kilometer connecting route guides you to this circuit. This route takes you along the church route of the Lévézou mountains. You will pass by the churches of Saint Etienne de Viauresque and Saint Julien de Fayret. You will cross the villages of Ségur and Curan before reaching Salles Curan.

Deutsch :

Durchqueren Sie die hügeligen Straßen des Lévézou auf dieser Tour, die in Vezins, einem von seinem Schloss überragten Dorf, beginnt. Sie werden von herrlichen Aussichtspunkten profitieren. Sie durchqueren die charmanten Dörfer des Lévézou, darunter Saint Léons, wo Micropolis, die Stadt der Insekten, den Sohn des Landes, Jean Henri Fabre, einen berühmten Entomologen, ehrt. Sie beginnen Ihre Rundreise auf einer Höhe von 930 m in Vezins, einem Dorf, das stolz von seinem Schloss dominiert wird, das seit über 900 Jahren im Besitz der Familie De Vezins ist. Sie fahren in Richtung La Clau, einer ehemaligen Templer-Komturei. In der Ferne sehen Sie den Puech del Pal, mit 1155 m Höhe der höchste Gipfel des Lévézou, aus dem der Viaur entspringt. Sie radeln bis nach Saint Léons, dem Geburtsort des Insektenforschers Jean Henri Fabre. Micropolis, die Stadt der Insekten, befindet sich in diesem Dorf und lädt Sie dazu ein, die wunderbare Welt der … Insekten zu entdecken. 15 Ausstellungsräume und 70 Arten lebender Insekten bevölkern die Stadt. 1 3D-Kinosaal und eine riesige taktile Wand faszinieren die Besucher. Der Rundgang im Freien mit viel Musik führt uns zu Monsieur Carnaval. Anschließend erreichen Sie Saint Laurent du Lévézou, ein Dorf mit drei Brunnen, in dem das Wasser allgegenwärtig ist. Sie sehen den Puech Monseigne, der eine Höhe von 1128 m erreicht. Sie erreichen Mauriac de Lévézou und den Roucous. Sie klettern auf 1000 m Höhe, bevor Sie Ihren Ausgangsort Vezins erreichen. Wenn Sie eine längere Strecke zurücklegen möchten, können Sie sich der markierten Strecke anschließen, um den See von Pareloup zu umrunden. Eine 37 km lange, markierte Verbindungsroute führt Sie zu dieser Strecke. Diese Strecke führt Sie auf die Route der Kirchen der Monts du Lévézou. So kommen Sie an den Kirchen von Saint Etienne de Viauresque und Saint Julien de Fayret vorbei. Sie durchqueren die Dörfer Ségur und Curan, bevor Sie Salles Curan erreichen.

Italiano :

Seguite le strade collinari di Lévézou con questo tour che parte da Vezins, un villaggio dominato dal suo castello. Potrete godere di una vista magnifica. Attraverserete gli incantevoli villaggi di Lévézou, tra cui Saint Léons, dove Micropolis, la Città degli Insetti, rende omaggio al figlio della regione: Jean Henri Fabre, famoso entomologo. Inizierete il vostro tour a 930 m di altitudine a Vezins, un villaggio orgogliosamente dominato dal suo castello, in possesso della famiglia De Vezins da oltre 900 anni. Vi dirigerete verso La Clau, un’antica commenda templare. In lontananza si scorge il Puech del Pal, la cima più alta di Lévézou con i suoi 1155 m di altitudine, dove nasce il fiume Viaur. Pedalate fino a Saint Léons, luogo di nascita dell’entomologo Jean Henri Fabre. Micropolis, la città degli insetti, si trova in questo villaggio e invita a scoprire il meraviglioso mondo degli insetti. 15 sale espositive e 70 specie di insetti vivi. una sala cinematografica 3D e una parete tattile gigante affascinano i visitatori. Il percorso esterno, con la sua musica, ci porta a Monsieur Carnaval. Si va poi a Saint Laurent du Lévézou, un villaggio con 3 fontane, l’acqua è onnipresente sul Lévézou. Vedrete il Puech Monseigne che culmina a 1128 m di altitudine. Si raggiungono Mauriac de Lévézou e Roucous. Salirete a 1000 metri di altitudine prima di raggiungere Vezins, il vostro punto di partenza. Se volete fare un percorso più lungo, potete unirvi al circuito segnalato intorno al lago di Pareloup. Un percorso di collegamento segnalato di 37 km conduce a questo circuito. Questo percorso si snoda lungo la via delle chiese delle montagne di Lévézou. Passerete accanto alle chiese di Saint Etienne de Viauresque e Saint Julien de Fayret. Si attraversano i villaggi di Ségur e Curan prima di raggiungere Salles Curan.

Español :

Recorra las carreteras de colinas de Lévézou con esta excursión que parte de Vezins, un pueblo dominado por su castillo. Disfrutará de unas vistas magníficas. Pasará por los encantadores pueblos de Lévézou, entre ellos Saint Léons, donde Micropolis, la Ciudad de los Insectos, rinde homenaje al hijo de la región: Jean Henri Fabre, famoso entomólogo. Comenzará su recorrido a 930 m de altitud en Vezins, un pueblo orgullosamente dominado por su castillo, que ha estado en posesión de la familia De Vezins durante más de 900 años. Se dirigirá a La Clau, una antigua comandancia templaria. A lo lejos, verá el Puech del Pal, la cumbre más alta de Lévézou con sus 1155 m de altitud, donde nace el río Viaur. Pedaleará hasta Saint Léons, lugar de nacimiento del entomólogo Jean Henri Fabre. Micropolis, la ciudad de los insectos, se encuentra en este pueblo y le invita a descubrir el maravilloso mundo de… los insectos. 15 salas de exposición y 70 especies de insectos vivos. una sala de cine en 3D y un muro táctil gigante fascinan a los visitantes. La ruta exterior, con su música, nos lleva a Monsieur Carnaval. A continuación, irá a Saint Laurent du Lévézou, un pueblo con 3 fuentes, el agua es omnipresente en el Lévézou. Verá el Puech Monseigne que culmina a 1128m de altitud. Llegará a Mauriac de Lévézou y a Roucous. Subirá a una altitud de 1000m antes de llegar a Vezins, su punto de partida. Si desea realizar una ruta más larga, puede unirse al circuito señalizado que rodea el lago de Pareloup. Una ruta de enlace señalizada de 37 kilómetros le lleva a este circuito. Esta ruta le lleva por el camino de la iglesia de los montes Lévézou. Pasará por las iglesias de Saint Etienne de Viauresque y Saint Julien de Fayret. Atravesará los pueblos de Ségur y Curan antes de llegar a Salles Curan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-08 par ADT Aveyron