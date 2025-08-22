Circuit des Points de Vue Terrou Lot

Circuit des Points de Vue

Circuit des Points de Vue 46120 Terrou Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 9200.0 Tarif :

Une balade étonnante avec ses nombreux panoramas sur les hauteurs de Terrou et de Saint- Médard-Nicourby.

Niché dans un paysage typique du Ségala, Terrou occupe le creux d’une couronne de collines formant un motif de moutonnement très présent dans le paysage environnant et qui se dissipe plus haut, dans les plateaux de l’Auvergne

English :

An amazing walk with many panoramic views over the Terrou and Saint-Médard-Nicourby heights.

Nestled in a typical Ségala landscape, Terrou occupies the hollow of a crown of hills, forming a pattern of rolling hills that is very present in the surrounding landscape, and which dissipates further up into the Auvergne plateaux

Deutsch :

Eine erstaunliche Wanderung mit zahlreichen Panoramablicken auf die Anhöhen von Terrou und Saint- Médard-Nicourby.

Eingebettet in die typische Landschaft des Ségala liegt Terrou in der Vertiefung eines Hügelrings, der in der umliegenden Landschaft ein sehr präsentes Moutonmuster bildet, das sich weiter oben in den Hochebenen der Auvergne auflöst

Italiano :

Una passeggiata straordinaria con molte viste panoramiche sulle alture di Terrou e Saint-Médard-Nicourby.

Immersa in un tipico paesaggio della Ségala, Terrou si trova nella conca di un anello di colline che formano un disegno di dolci colline molto presenti nel paesaggio circostante e che si disperdono più in alto negli altopiani dell’Alvernia

Español :

Un paseo sorprendente con numerosas vistas panorámicas sobre las alturas de Terrou y Saint-Médard-Nicourby.

Enclavado en un paisaje típico de Ségala, Terrou se encuentra en la hondonada de un anillo de colinas que forman un dibujo de colinas onduladas muy presentes en el paisaje circundante y que desaparecen más arriba, en las mesetas de Auvernia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot