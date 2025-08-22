Circuit des Terres de l’Aveyron PR1 Nègrepelisse Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Circuit des Terres de l’Aveyron PR1 Nègrepelisse

Circuit des Terres de l’Aveyron PR1 Nègrepelisse Esplanade du château 82800 Nègrepelisse Tarn-et-Garonne Occitanie

Un parcours qui vous mène aux anciens moulins et aux domaines de Nègrepelisse, en longeant la rive gauche de la rivière Aveyron et sa plaine fertile où l’on cultive céréales et fruits.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of the Aveyron lands PR1 Nègrepelisse

A route that leads you to the old mills and estates of Nègrepelisse, along the left bank of the Aveyron River and its fertile plain where cereals and fruits are cultivated.

Deutsch :

Ein Weg, der Sie zu den alten Mühlen und Landgütern von Nègrepelisse führt, entlang des linken Ufers des Flusses Aveyron und seiner fruchtbaren Ebene, auf der Getreide und Obst angebaut werden.

Italiano :

Questo itinerario conduce agli antichi mulini e alle tenute di Nègrepelisse, lungo la riva sinistra del fiume Aveyron e la sua fertile pianura dove si coltivano cereali e frutta.

Español : Circuito de las tierras del Aveyron PR1 Nègrepelisse

Una ruta que lleva a los antiguos molinos y fincas de Nègrepelisse, a lo largo de la orilla izquierda del río Aveyron y de su fértil llanura donde se cultivan cereales y frutas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-02 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme