Circuit « Détours vers hier » Dax Landes

Circuit « Détours vers hier » Dax Landes vendredi 1 août 2025.

Circuit « Détours vers hier » A pieds Facile

Circuit « Détours vers hier » Rue Chanzy 40100 Dax Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

En 45 minutes, osez saluer le légionnaire romain pour terminer sur la trace d’un géant de la Belle Époque! Une découverte simple et accessible de l’architecture dacquoise à travers les siècles.

Facile

English : Circuit « Détours vers hier »

In 45 minutes, dare to say hello to the Roman legionary to end up on the trail of a giant of the Belle Époque! A simple and accessible discovery of Dacquoise architecture through the centuries.

Deutsch : Circuit « Détours vers hier »

In 45 Minuten können Sie einen römischen Legionär begrüßen und am Ende auf den Spuren eines Riesen der Belle Époque wandeln! Eine einfache und leicht zugängliche Entdeckung der Architektur von Dakar im Laufe der Jahrhunderte.

Italiano :

In 45 minuti, osate salutare il legionario romano e finite per seguire le orme di un gigante della Belle Époque! Una scoperta semplice e accessibile dell’architettura di Dacqua attraverso i secoli.

Español : Circuit « Détours vers hier »

En 45 minutos, atrévase a saludar al legionario romano y acabe siguiendo los pasos de un gigante de la Belle Époque Un descubrimiento sencillo y accesible de la arquitectura de Dacqua a través de los siglos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine