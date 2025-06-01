Circuit d’interprétation fontaines et lavoirs Plauzat Puy-de-Dôme

Circuit d’interprétation fontaines et lavoirs Plauzat Puy-de-Dôme vendredi 1 août 2025.

Circuit d’interprétation fontaines et lavoirs

Circuit d’interprétation fontaines et lavoirs Place de l’église 63730 Plauzat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le village de Plauzat ne compte pas moins de 9 fontaines et lavoirs. Partez à leur découverte grâce au circuit d’interprétation. Départ de la fameuse fontaine aux lions !

https://www.plauzat.fr/tourisme +33 4 73 39 51 13

English :

The village of Plauzat has no less than 9 fountains and wash houses. Go and discover them thanks to the interpretation circuit. Departure from the famous fountain with lions !

Deutsch :

Im Dorf Plauzat gibt es nicht weniger als 9 Brunnen und Waschhäuser. Gehen Sie auf Entdeckungsreise mithilfe des Interpretationsrundgangs. Start am berühmten Löwenbrunnen!

Italiano :

Il villaggio di Plauzat conta ben 9 fontane e lavatoi. Scopriteli nel circuito dell’interpretazione. Iniziate dalla famosa fontana del leone!

Español :

El pueblo de Plauzat tiene nada menos que 9 fuentes y lavaderos. Descúbralos en el circuito de interpretación. Comienza en la famosa fuente de los leones

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme