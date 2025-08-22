Circuit du Bois Ricard Acquigny Eure

Circuit du Bois Ricard

Circuit du Bois Ricard Stade municipal, rue Saint-Mauxe 27400 Acquigny Eure Normandie

Durée : 260 Distance : 13500.0 Tarif :

Le Bois Ricard accueille de nombreuses espèces remarquables et plusieurs habitats d’intérêt européen. Même si le nom du parcours peut nous esquisser un léger sourire, il porte le nom d’un Bois que vous aurez plaisir à parcourir dans la vallée de l’Eure.

Idéal en toute saison, vous profiterez à la fois du charme du village d’Acquigny et des palettes de couleurs offertes par une nature préservée.

English : Circuit du Bois Ricard

Bois Ricard is home to numerous remarkable species and several habitats of European interest. Although the name of the course may raise a slight smile, it bears the name of a wood in the Eure valley that you will enjoy walking through.

Ideal in all seasons, you’ll enjoy the charm of the village of Acquigny and the palette of colors offered by unspoilt nature.

Deutsch :

Der Bois Ricard beherbergt zahlreiche bemerkenswerte Arten und mehrere Lebensräume von europäischem Interesse. Auch wenn der Name des Parcours uns ein leichtes Lächeln entlocken mag, so ist er doch nach einem Wald benannt, den Sie im Eure-Tal gerne durchwandern werden.

Der Weg ist zu jeder Jahreszeit ideal, da er den Charme des Dorfes Acquigny und die Farbenpaletten der unberührten Natur bietet.

Italiano :

Il Bois Ricard ospita molte specie notevoli e diversi habitat di interesse europeo. Anche se il nome del sentiero può far sorridere, esso porta il nome di un bosco che vi piacerà attraversare nella valle dell’Eure.

Ideale in qualsiasi stagione, potrete godere del fascino del villaggio di Acquigny e della tavolozza di colori offerti dalla natura incontaminata.

Español :

Bois Ricard alberga numerosas especies notables y varios hábitats de interés europeo. Aunque el nombre del sendero pueda arrancarnos una ligera sonrisa, lleva el nombre de un bosque por el que disfrutará paseando en el valle del Eure.

Ideal en cualquier estación, disfrutará del encanto del pueblo de Acquigny y de la paleta de colores que ofrece la naturaleza virgen.

