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Visite guidée du château, Château d’Amfreville, Acquigny

Visite guidée du château, Château d’Amfreville, Acquigny

Visite guidée du château, Château d’Amfreville, Acquigny dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Château d'Amfreville

Adresse : 15 Sente de la Vente aux Hommes, 27400 Acquigny, France

Ville : 27400 Acquigny

Département : Eure

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite guidée du château Dimanche 20 septembre, 15h00 Château d’Amfreville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine
Découverte du château.

Château d’Amfreville 15 Sente de la Vente aux Hommes, 27400 Acquigny, France Acquigny 27400 Eure Normandie
Journées européennes du patrimoine

H de Labriffe

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