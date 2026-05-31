Visite guidée du château, Château d’Amfreville, Acquigny
Visite guidée du château, Château d’Amfreville, Acquigny dimanche 20 septembre 2026.
Visite guidée du château Dimanche 20 septembre, 15h00 Château d’Amfreville Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Journées européennes du patrimoine
Découverte du château.
Château d’Amfreville 15 Sente de la Vente aux Hommes, 27400 Acquigny, France Acquigny 27400 Eure Normandie
Journées européennes du patrimoine
H de Labriffe