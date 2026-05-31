Visite guidée du château, Château d’Amfreville, Acquigny

Visite guidée du château Dimanche 20 septembre, 15h00 Château d’Amfreville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine

Découverte du château.

Château d’Amfreville 15 Sente de la Vente aux Hommes, 27400 Acquigny, France Acquigny 27400 Eure Normandie

Journées européennes du patrimoine

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