Démonstration : les abeilles s’invitent dans le parc du château d’Acquigny, Château d’Acquigny, Acquigny

Informations pratiques

Démonstration : les abeilles s’invitent dans le parc du château d’Acquigny 19 et 20 septembre Château d’Acquigny Eure

7€, gratuit (<18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et personnes en situation de handicap). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les abeilles s’invitent au Parc et Jardins d’Acquigny !

Ce week-end, venez rencontrer une apicultrice passionnée et découvrir les secrets fascinants de la ruche.

Au programme :

Présentation des ruches et du rôle essentiel des abeilles

Échanges et découvertes autour de l’apiculture

Vente de miel et de produits de la ruche : bougies, bonbons et autres gourmandises

Une animation idéale pour les petits comme pour les grands, à découvrir lors de votre visite du parc.

On bourdonne déjà d’impatience de vous rencontrer ! ✨

Château d’Acquigny 1 rue Aristide Briand, 27400 Acquigny, France Acquigny 27400 Eure Normandie 0684516677 https://www.instagram.com/jardindacquigny Le domaine est situé en fond de vallée, entre l’Eure et l’Iton. Remplaçant un château fort rasé en 1378, le château d’Acquigny a été construit entre 1557 et 1572 et devait dès l’origine posséder des jardins importants. Le château et le parc ont été progressivement agrandis et transformés au XVIIe siècle, et surtout à partir de 1745 pour le Président d’Acquigny, président à mortier du Parlement de Rouen, par l’architecte Charles Thibault. L’ensemble comporte des communs, au nord et à l’ouest d’une vaste cour, une église, prolongée au sud-ouest par une orangerie, un vaste parc au dessin régulier, parcouru par un réseau de canaux se recoupant entre eux et alimentant deux miroirs d’eau et un grand canal. A la fin de sa vie, le président d’Acquigny s’est fait construire un logement secondaire accolé au chevet de l’église, connu sous le nom de Petit Château. L’ensemble des constructions de la seconde moitié du XVIIIe siècle est homogène, notamment en raison d’un emploi quasi exclusif de brique orangée. Le parc a été mis au goût du jour postérieurement à 1823 (création d’une rivière artificielle, construction de cascades, ponts de rochers, introduction d’essences nouvelles, etc.). Entre 1845 et 1860, les douves ont été supprimées et le cimetière a été déplacé à son emplacement actuel. A 5 km au sud de Louviers par la RN154.

Les abeilles s’invitent au Parc et Jardins d’Acquigny !

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