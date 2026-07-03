Informations pratiques

Acquigny

Visite libre Acquigny, des cartes postales anciennes dans l’église Sainte-Cécile Journées européennes du patrimoine

Eglise Sainte-Cécile, Rue de l’Église Acquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour répondre au thème annuel des Journées Européennes du Patrimoine, une importante collection de cartes postales anciennes et de photographies sera exposée exceptionnellement pendant ces deux jours. Ce sera l’occasion de voir les paysages d’Acquigny tels qu’ils étaient au début du 20ème siècle .

Eglise Sainte-Cécile, Rue de l’Église Acquigny 27400 Eure Normandie

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English : Visite libre Acquigny, des cartes postales anciennes dans l’église Sainte-Cécile Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite libre Acquigny, des cartes postales anciennes dans l’église Sainte-Cécile Journées européennes du patrimoine Acquigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure