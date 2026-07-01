Visite libre « Acquigny : des cartes postales anciennes dans l’église Sainte-Cécile », Eglise Sainte-Cécile, Acquigny

Informations pratiques

Visite libre « Acquigny : des cartes postales anciennes dans l’église Sainte-Cécile » 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Cécile Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

L’achèvement de la deuxième phase de travaux

A l’issue d’importants travaux de restauration, l’édifice se présente sous un jour que nul n’avait connu depuis plus d’un siècle. Le clos-couvert de la sacristie a fait l’objet d’une restauration complète il y a trois ans. Les deux chapelles, mortuaires et des fonts baptismaux, ont été remise dans l’état qu’avait voulu pour elles le président Pierre-Robert Le Roux d’Esneval au 18ème siècle.

Une statue du Christ, retrouvée brisée dans la sacristie, a été restaurée avec le concours du Club des Mécennes de la Fondation du Patrimoine : elle a retrouvée sa place originale au dessus de la porte dans la chapelle mortuaire.

Des cartes postales anciennes

Pour répondre au thème annuel des Journées Européennes du Patrimoine, une importante collection de cartes postales anciennes et de photographies sera exposée exceptionnellement pendant ces deux jours. Ce sera l’occasion de voir les paysages d’Acquigny tels qu’ils étaient au début du 20ème siècle

Beaucoup reste à faire

Si les travaux réalisés permettent de redonner une jeunesse à cette église de style néoclassique, des éléments sont encore dégradés. La couverture et l’intérieur de la nef doivent être revus, les chapelles du Rosaire et de Saint François, la tourelle-escalier de la chaire à prêcher, les appartements du Président, l’intérieur de la sacristie doivent encore être remis en état.

Une association au service de l’édifice

Depuis 2006, l’Association des Amis de l’église Sainte Cécile accompagne la municipalité d’Acquigny pour faire vivre l’édifice et collecter une partie des fonds nécessaires. Les membres de cette association seront à votre disposition pour vous faire découvrir ces merveilles architecturales et ornementales ainsi que des détails et anecdotes sur l’histoire du bâtiment.

Vous pourrez déambuler librement ou vous faire accompagner pour une visite riche en surprises.

Eglise Sainte-Cécile Rue de l’église, 27400 Acquigny Acquigny 27400 Eure Normandie https://www.eglisedacquigny.fr/ Eglise du 16ème siècle remaniée au 18ème par Robert Le Roux d’Esneval Parking, accès PMR.

L’achèvement de la deuxième phase de travaux

© Amis de l’église